Bijeljina slavi šampione, košarkaši Budućnosti prvaci Republike Srpske

Košarkaši Budućnosti BN iz Bijeljine novi su šampioni Republike Srpske.

Bijeljinci su osvojili Prvu ligu Republike Srpske nakon što su u finalnoj seriji sa 3-1 bili bolji od ekipe Slavije iz Istočnog Sarajeva. Ovim trijumfom mladi sportski kolektiv je izborio plasman u elitni rang bh. košarke.

Budućnost je do trona stigla nakon što je slavila u četvrtoj finalnoj utakmici plej-ofa u Istočnom Sarajevu. Puleni Josipa Pandže su trijumfovali sa 75:72 i tako stavili tačku na i na fenomenalnu sezonu. Imali su domaći plus 19 i činilo se da ćemo gledati majstoricu u Bijeljini, no Bijelljinci su pokazali kvalitet, te su preokretom došli do velike pobjede.

Kod pobjednika su se istakli Haris Ćurevac sa 24 poena, Milivoje Božević je upisao 20 uz 15 skokova, a Dinko Peljto je imao 18 poena. Kod domaćih Filip Njegovanović je postigao 18 poena. U Bijeljini će se tako naredne sezone igrati gradski derbi u Bijeljni, obzirom da je Radnik stalni učesnik Premijer lige.