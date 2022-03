Borac imao plus 20, a onda šokantno poražen od Sutjeske

Košarkaši Borca danas su u nestvarnom meču poraženi u 11. kolu ABA lige 2 od ekipe Sutjeske koja je slavila sa 75:74.

Crveno-plavi su u Širokom Brijegu imali praktički dobijen meč, imali su plus 20, a onda su odigrali očajnu posljednju četvrtinu koja ih je koštala šokantnog poraza.

Puleni Dragana Nikolića dobro su otvorili meč, te su nakon prve dionice imali solidnu prednost (20:13). U tom periodu sjajan je bio Radoš Šešlija sa osam poena. Banjalučani su i u nastavku uspjevali da kontrolišu igru i rezultat. U 18. minuti imali su velikih plus 16 (42:26), a na odmoru su otišli pri rezultatu 48:33.

U trećem period Borac nije dopuštao da im Nikšićani ozbiljnije zaprijete. U posljednjih 10 minuta crveno-plavi su imali plus 20 (64:44), ali Sutjeska je početkom posljednjeg perioda napravila seriju 15-0. Dvije minute do kraja bilo je samo 70:68 za Borac. U finišu prava drama, Borac nije uspjevao ništa da pogodi. Sutjeska je u posljednjim sekundama preko Vladimira Tomaševića po prvi put prešla u vodstvo, a to je u konačnici bilo dovoljno za pobjedu.

Nakon 11 kola Borac ima skor 10-2, koliko i MZT. U Borcu su se najviše istakli Aljoša Janković sa 11 poena, Draško Knežević je imao 10, Šešlija je dodao 9 uz šest skokova, dok je Dionte Boldvin imao učinak od 10 poena i sedam asistencija. Već u petak crveno-plave očekuje veliki derbi protiv MZT-a. Taj susret ujedno će odlučiti koja ekipa će sa pol pozicije dočekati doigravanje.