Borac siguran protiv Proma, slijedi borba za plasman u ABA ligu

U prvoj utakmici 23. kola prvenstva BiH za košarkaše, Borac je ostvario domaću pobjedu protiv ekipe Proma.

Crveno-plavi su slavili sa 83:70 i tako došli do 13. ovosezonske pobjede s kojom su zasjeli na treće mjesto na tabeli

Promo se dobro držao do drugog dijela druge četvrtine, kada je Borac prvi put došao do dvocifrene prednosti, ali je na odmor otišao sa +9 (48:39). Prednost domaćih u nastavku je rasla, a išla je i do 20 poena,

Diante Boldvin je vodio Borac do trijumfa sa 19 poena, četiri skoka i pet asistencija, dok je Džošua Kaninegem dodao 16 poena i šest asistencija. Kod Proma prvo ime bio je Aleksandar Ilić sa 19 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Borac tako u dobrom raspoloženju putuje u Skoplje gdje ga naredne sedmice očekuje završnica ABA lige 2 odnosno borba za plasman u ABA ligu..