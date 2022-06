Brajantov dres iz ruki sezone prodat za 2,73 miliona dolara

Dres koji je nosio legendarni košarkaš Kobi Brajant u ruki sezoni prodat je za 2,73 miliona dolara, preneo je "LA tajms".

Aukcijska kuća "SCP" saopštila je da je kupac želio da ostane anoniman, kao i prodavac, koji je čuvao dres 25 godina.

Izvršni direktor "SCP" Dejvid Keler je procjenio da bi dres iz sezone 1996-97. koji je Brajant nosio i u dvije plej-of utakmice mogao da se proda za tri do pet miliona dolara, ali je dostigao cijenu od 2,7 miliona.

Drugi Brajantov dres iz ruki sezone prodat je za 3,69 miliona dolara prošle godine, piše B92.

Taj dres je potpisao Brajant, a dostigao je najveću cijenu ikada za jedan košarkaški dres.

Brajant je poginuo 26. januara 2020. godine u padu helikoptera u Kalabasasu, u Los Anđelesu, kada je poginula i njegova kćerka Điana (13), kao i još sedam ljudi.

Photomatched game-used rookie Kobe jersey brought in $2.73 million last night at @SCPAuctions. pic.twitter.com/ZeVUwBEMI0