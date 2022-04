CSKA iz Moskve zvao košarkaša da se vrati i tražio novac od njega

Košarkaški klub CSKA iz Moskve tražio je od igrača Džoela Bolomboja da se vrati u klub, što je on odbio.

Bivši centar moskovske ekipe objavio je ceo e-mail na svom "Instagram" profilu i napisao da se ne vraća u Rusiju. Bolomboj je došao u CSKA 2018. godine nakon epizode u Milvoki Baksima, 2020. godine je potpisao novi ugovor sa ekipom koju sa klupe predvodi trener Dimitris Itudis, a 28. februara ove godine napustio je ekipu zbog sukoba u Ukrajini.

Potpredsjednica kluba iz Moske, Natalija Furajeva poslala je e-mail u kojem se traži da se do 1. maja Bolomboj vrati u ekipu i da u skladu sa članovima ugovora na račun moskovskog kluba uplati određenu sumu novca.

Bolomboj je objavio ovaj e-mail na "Instagramu" i napisao da je već rekao predstavnicima kluba kako ne želi da se vrati.

"Ne pada mi na pamet. Već sam vam rekao da se ne vraćam. Način da igrači urade ono što vi želite jeste da im zaprijetite i da ih kažnjavate. Rekli ste i meni i čitavoj ekipi da možemo da odemo i imali ste razuma kada je eskalirala situacija između Rusije i Ukrajine", napisao je Bolomboj.

Džoel Bolomboj je inače rođen u Ukrajini, tačnije u Donjecku. U dresu CSKA je osvojio Evroligu 2019. godine i dva puta bio šampion VTB lige. Između ostalog je igrao i za reprezentaciju Rusije.

CSKA Moscow asked Joel Bolomboy to return to Russia by May 1st and asked him some money back. Bolomboy replied to CSKA “I am not coming back" pic.twitter.com/xrU53XTUk0