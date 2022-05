Dalas izjednačio protiv Finiksa na krilima Dončića

Košarkaši Dalasa savladali su Finiks u četvrtoj utakmici druge runde plej-ofa rezultatom 111:101.

Time je ekipa Džejsona Kida došla do izjednačenja protiv prošlogodišnjeg finaliste koji je posljednje vođstvo na ovom meču imao još u ranoj fazi prve četvrtine. Od tog trenutla Maveriksi su prešli u vođstvo koje su držali do kraja meča, a najveća prednost je iznosila plus 17.

Tim iz Teksasa je do pobjede predvodio slovenački košarkaš Luka Dončić, koji je uprkos lošoj šuterskoj formi meč završio sa 26 poena (9/25 iz igre, 1/10 za tri) i 11 asistencija uz sedam skokova. Pored toga, izgubio je četiri lopte, a isto toliko ih je i ukrao.

Pratio ga je Dorijan Fini-Smit sa 24 poena i osam skokova, dok je Džejlen Branson dodao 18 poena i po četiri skoka i asistencije. Dvocifreni su bilo još Davis Bertrans sa 12, Maksi Kleber sa 11, odnosno Spenser Dinvidi sa 10 poena.

Na drugoj strani je najefikasniji akter čitavog susreta bio Devin Buker, ali to nije bilo dovoljno. Sjajni šuter je postigao 35 poena i podijelio sedam asistencija uz četiri skoka, ali je podrška izostala.

Dže Krauder je imao 15 poena, a Deandre Ejton je meč završio sa dabl-dabl učinkom od 14 poena i 11 skokova. Dvocifren je bio još Kem Džonson sa 11 poena, dok je skromnu partiju pružio Kris Pol koji je još u prvom poluvremenu ušao u problem s faulovima. Meč je završio sa po pet poena i skokova i sedam asistencija za 23 minuta na parketu.

Naredni meč u seriji igra se u noći između ponedjeljka i utorka u Arizoni od četiri časa po srednjoevropskom vremenu.

