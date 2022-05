Dario Čojić nakon titule: Dok god smo Dragana i ja živi, prioritet ostaju mladi

Košarkaši Budućnosti BN iz Bijeljine novi su šampioni Republike Srpske.

Bijeljinci su osvojili Prvu ligu Republike Srpske nakon što su u finalnoj seriji sa 3-1 bili bolji od ekipe Slavije iz Istočnog Sarajeva. Ovim trijumfom mladi sportski kolektiv koji je do sada bio naširoko poznat sa radom sa mladima zbog koji je dobio nadimak “Fabrika” je izborio plasman u elitni rang bh. košarke.

Budućnost je do trona stigla nakon što je slavila u četvrtoj finalnoj utakmici plej-ofa u Istočnom Sarajevu. Puleni Josipa Pandže su trijumfovali sa 75:72 i tako stavili tačku na i na fenomenalnu sezonu. Imali su domaći plus 19 i činilo se da ćemo gledati majstoricu u Bijeljini, no Bijelljinci su pokazali kvalitet, te su preokretom došli do velike pobjede. Kod pobjednika su se istakli Haris Ćurevac sa 24 poena, Milivoje Božević je upisao 20 uz 15 skokova, a Dinko Peljto je imao 18 poena. Kod domaćih Filip Njegovanović je postigao 18 poena.

Da misle ozbiljno i u seniorskoj konkurenciji dalo se naslutiti krajem prošle godine kada je osnivač kluba, Dario Čojić zajedno sa suprugom i proslavljenom košarkašicom Draganom u klub doveo Josipa Pandžu, trenera koji je vodio bh. kadete do evropskog trona. Tada je ekipa zauzimala šesto mjesto na tabeli. Doveden je i Milivoje Božević i još nekoliko igrača i od tada je “fabrika” znala samo za pobjede.

“Do sada nam cilj nije bio plasman u elitu, ali stvari su se promijenili kada smo doveli Josipa Pandžu. Stvari su se poredale u klubu i odlučili smo da njegovim dolaskom prioritet bude osvajanje bh. lige odnosno da u istoj promovišemo neka nova imena i u tome smo uspjeli”, kaže osnivač i alfa i omega Budućnosti, Dario Čojić.

Dario, koji je inače poznat po tome što i baš ne voli da radi sa seniorima, prioritet mu je stvaranje igrača, ističe da plasmanom u elitni rang bh. košarka tek sada predstoji borba.

“Iskreno nismo očekivali da ćemo tako brzo nakon tri sezone igrati u najvišem rangu. Sad tek treba da radimo kako bi tu opstali. S druge strane, ljudski i navijački ovaj uspjeh meni i supruzi mnogo znači. Borićemo se da ostanemo tu gdje jesmo, Josip Pandža će ostati sa nama i praviti tim, Okosnica je tu, s našim razvojnim timom ćemo pokušati ući u Prvu ligu kako bi ti klinci bili spremni uskočiti u prvi tim. To je neki cilj”, naglašava Čojić.

Za kraj je poručio da će prioritet kluba koji je osnovan 2006. godine i dalje ostati isti, a to je prvenstveno rad sa mladim igračima. Podsjetimo, bijeljinski klub je iznjedrio veliki broj talentovanih košarkaša, među kojima su Marica Gajić, Boriša Simanić, Njegoš Sikiraš i mnogi drugi.

“U nekom trenutku se može desiti da npr. padnemo, za godinu, dvije, tri…, ali dok god smo ja i Dragana živi prioritet će biti rad sa mladim igračima”, zaključio je Dario Čojić.

Inače, u Bijeljini će se tako naredne sezone igrati gradski derbi u Bijeljni, obzirom da je Radnik stalni učesnik Premijer lige.