Dejan Radonjić je novi trener Panatinaikosa?

To bi bilo to što se tiče drugog mandata Dejana Radonjića u Zvezdi, jer je crnogorski trener dogovorio saradnju sa grčkim velikanom Panatinaikosom.

Radonjić je u društvu menadžera Miodraga Ražnatovića danas boravio u Atini gdje je čuo i prihvatio ponudu "Zelenih" da sjedne na klupu jednog od najtrofejnijih evropskih klubova, što je potvrdilo nekoliko grčkih medija, a to ujedno i znači da Crvena zvezda kreće u potragu za novim trenerom.

Crveno-beli odlaskom trenera, ali i okosnice tima poput Kalinića, Davidovca, Holinsa i Voltersa, sada kreću u rekonstrukciju ekipe.

Radonjić je napustio Mali Kalemegdan u velikom stilu, sa tri pehara i solidnim nastupima ekipe u Evroligi. Zvezda je svom najtrofejnijem treneru ponudila novi ugovor, ali su Atinjani bili izdašniji da ga privole u svoju kuću, prenosi Telegraf.

Panathinaikos BC have a new coach! Dejan Radonic agreed terms with team’s board and will be the head coach of the Greek powerhouse!Official Statement will give us the details of the agreement #paobc #Panathinaikos #panathinaikosbcopap #Euroleague #abaliga pic.twitter.com/8Onxu59XIl