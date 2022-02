Dominacija Nikole Jokića

Nikola Jokić je imao fantastičan košarkaški period u januaru.

Nikola Jokić je aktuelni MVP i jedan je od najboljih igrača na planeti, pa se možemo reći i u ovoj deceniji, prenosi B92.

Ranije je pisano o njegovoj dominaciji u januaru i kakvu statistiku je biležio, a zanimljivo je da mjesec još uvijek nije bio gotov.

Sada kada je februar počeo, može se konstatovati da je Nikola Jokić tek četvrti košarkaš u istoriji NBA lige koji je u jednom mjesecu zabilježio najmanje 400 poena, 200 skokova i 100 asistencija.

Jokić je u januaru postigao tačno 425 poena uz 211 skokova i 144 asistencije, na 16 utakmica. To je prosječno 26,6 poena uz 13,2 skokova i 9 asistencija po nastupu.

Pitate se ko su prva trojica? Vilt Čemberlen, Karim Abdul-Džabar i Oskar Robertson.

Nikola Jokic is just the 4th player to accomplish this joining Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, and Kareem Abdul-Jabbar pic.twitter.com/T4RA1utAmF