Doping afera u Evroligi

Košarkaš Olimpije Milano Dinos Mitoglu bio je pozitivan na doping testu.

Njemu su nedozvoljene supstance pronađene poslije meča sa Panatinaikosom u Atini početkom marta. Ovu informaciju je preneo Emilijano Karkija, koji nije iznio dodatne detalje o ovom slučaju.

Mitoglu igra na poziciji centra, a u karijeri je nastupao još i za Aris i PAO. Član Olimpije je od prošle godine. U prosjeku ove sezone bilježi 7,2 poena, 4,2 skoka i 1,2 asistencije po meču u Evroligi, prenosi "B92".

Olimpia Milano says Dinos Mitoglou was found positive during an anti-doping control administered last March 4 after the EuroLeague game against Panathinaikos Athens