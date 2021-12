Draško Knežević, kapiten Borca: Ključ uspjeha je u našem drugarstvu

U Sarajevu je završen treći balon turnir ABA lige 2 nakon kojeg su košarkaši banjalučkog Borca zadržali pefektan skor.

Sa nove tri pobjede, crveno-plavi su na učinku 7-0 i nalaze se čelu tabele. Priliku da nastave impresivan niz Borac će imati narednog mjeseca u Banjaluci koja će biti domaćin pretposljednjeg turnira regularnog dijela sezone.

Banjalučani se drugi put uzastopno iz Sarajeva kući vraćaju pjevajući. Ostvarene su nove tri pobjede, što je potvrda da u ovom trenutku igraju najbolju košarku u drugom po rangu regionalnom takmičenju. O turniru u Sarajevu, nizu nepobjedivosti u domaćem i regionalnom takmičenju (skor 14-0), šta je ključ uspjeha, te da li su apetiti porasli uoči nastavka sezone za “Nezavisne” je govorio predvodnik ove generacije Borca i kapiten Draško Knežević.

“Sarajevo je očigledno srećno za nas. I prošle sezone smo ostvarili 100 posto učinak u balonu u Sarajevu. Po meni ključ dosadašnjeg uspjeha je drugarstvo koje imamo u ekipi. Svjesni smo da igrački svi do jednoga imamo svoje nedostatke, ali to kompenzujemo željom borbom i opet naglašavam drugarstvom. Jednostavno smo kliknuli od starta”, kaže Knežević najkorisniji (indeks korisnosti 20.29) i najefikasniji košarkaš Borca (16.7 poena po meču) u dosadašnjem dijelu sezone u ABA ligi 2.

Uprkos sjajnim igrama i mišljenju da bi Borac ove sezone mogao otići daleko, možda i do samog kraja u banjalučkom taboru nema prevelike euforije, kao ni pritiska, što je možda i jedan od razloga sjajnih igara.

“Što se tiče ovoga da smo bez poraza stvarno o tome ne razmišljamo. Znamo i svjesni smo da to može doći bilo kada i od bilo koje ekipe u oba takmičenja. To je sport, dovoljan je jedan malo lošiji dan, ali nismo opterećeni, uživamo u ovome dok traje i možemo obećati da ćemo se boriti kao i do sada. To je jedino što sigurno možemo obećati navijačima i sami sebi”, ističe 28-godišnji Banjalučanin.

Puleni Dragana Nikolića koji je napravio pravi stroj ove sezone od ekipe, priliku da nastave savršen niz imaće narednog mjeseca kada se u Banjaluci održava četvrti po redu balon tunir na kojem bi domaći mogli i zvanično da osiguraju plej-of.

“Turnir u Banjaluci, opet iz moje perspektive to gledam, je kao neka nagrada za do sada urađeno. Najljepše je igrati pred svojim navijačima koji će nadam se ispuniti tribine, jer mislim da Banjalučani vole sport i vide da mi kao ekipa ginemo za dres Borca. Imamo teške rivale i sve tri utakmice će biti nezgodne, tako da vidjećemo”, poručuje Knećević i dodaje:

“Opet kažem svjesni smo sebe. U našim glavama sve je isto. Stojimo čvrsto na zemlji i vjerujemo da je sve u sportu moguće. Pritiska nema pogotovo u ovom takmičenju gdje je sve moguće kada dođe plej-ofJ. Sve ekipe u ABA 2 ligi SU kvalitetom tu negdje, nema nikoga da odskače. Što se tiče koje su naše granice, to samo Bog zna, za sve tako i za nas”.

Do kraja regularnog dijela sezone preostala su još da se odigraju dva tunira odnosno još šest utakmica, prvi u Banjaluci narednog mjeseca, te onaj u Širokom Brijegu u februaru mjesecu.