Dva koraka od sna, Borac nakon drame u polufinalu plej-ofa ABA lige 2

Košarkaši Borca prvi su polufinlisti plej-ofa ABA lige 2.

Banjalučani su danas u Skoplju koje je domaćin završnice regionalnog takmičenja u četvrtfinalu nakon nove drame savladali ekipu Mladosti iz Zemuna sa 80:79. Crveno-plave sada još samo dva koraka dijele od sna i plasmana u ABA ligu. U polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča Helios – Zlatibor.

Borac je sjajno otvorio meč, te nakon četiri minuta igre imao vodstvo 11:2. Onda je uslijedio period nešto lošije igre, Mladost je u 9. minuti prišla na minus 5 (8:13), da bi se prva dionica završila sa rezultatom 17:11 u korist Banjalučana. Drugu četvrtinu bolje je otvorila ekipa Zemuna koja je serijom 6:0 brzo stigla do poravnanja (17:17). Više od dvije minute Borac je bio bez koša.

Ipak, puleni Dragana Nikolića brzo su se konsolidovali, te serijom 5:0 ponovo odlaze na plus pet (22:17). Uslijedili su poeni Aleksandra Ponjavića i Vuka Boškovića, koji je bio x faktor u drugoj dionici, pa su crveno-plavi ponovo imali ugodnu prednost (26:17). Nakon 15 minuta igre banjalučaki košarkaši su po prvi put imali dvocifrenu prednost (30:17). Do odlaska na odmor Borac je uspio da iskontroliše rezultat, te je nakon 20 minuta rezultat glasio 43:33. Dionte Boldvin je u prvom dijelu ubacio 10 poena, Draško Knežević je na kontu imao 9, a Bošković 8 poena.

U nastavku Borac je nastavio u istom ritmu. Razigrao se Radoš Šešlija. Poslije 25 minute igra imao je plus 15 (56:41), kada je Ponjavić pogodio za 58:41 činilo se da se već nazirao pobjednik. U posljednji period se ušlo pri rezultatu 65:53.

U odlučujućih 10 minuta crveno-plavi nisu dozovoljavali timu iz Zemuna da se ozbiljnije približi, sve do dvije minute do kraja kada su prišli na minus 4 (76:80), a zatim i na minus 2 (78:80), pa smo u posljednjoj minuti gledali novu dramu bez koje Borac ne može ove sezone. Vladala je velika nervoza, Mladost je imala priliku doći do pobjede ili poravnanje, ali je promašila posljednji napad preko Gibsona. Borac je tako upisao veliku pobjedu s kojom ostaju u igri za plasman u ABA ligu. Najefikasniji u redovima pobjednika bili su Boldvin sa 18 poena, Radoš Šešlija je dodao 17 poena i 11 skokova, a Knežević 15 poena. Dvocifren je bio i Bošković sa 11 koševa.

Danas se igraju preostala tri četvrtfinalna meča Helios – Zlatibor (15:00), MZT Skopje – Sutjeska (18:00), Široki – Spars (21:00). Polufinala su u petak, a veliko finale u nedjelju. Podsjetimo, šampion ABA lige 2 osiguraće plasman u ABA ligu, dok će šansu za to imati i finalista koji će razigavati sa pretposljednjem ekipom ABA lige.