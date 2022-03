Embidovom treneru sporna svaka peta Jokićeva asistencija

Dru Henlen, trener koji sarađuje sa velikim brojem NBA igrača, pokrenuo je diskusiju objavivši video u kojem se u pitanje dovode asistencije srpskog košarkaša i člana Denvera Nikole Jokića.

U spomenutom videu se ističe da su 22 odsto svih Jokićevih asistencija zapravo najobičnija dodavanja nakon kojih bi njegov saigrač sam izgradio akciju i poentirao. Ono što je zanimljivo jeste da je jedan od Henlenovih klijenata je i glavni rival centra Nagetsa u MVP trci Džoel Embid.

Činjenica je da čak i ako bismo Jokiću oduzeli 22 odsto asistencija ove sezone, još uvijek imao više asistencija nego Embid u posljednje dvije sezone (430:402). Uz to, ako bismo primjenili Henlenovu logiku, čak 32 odsto Embidovih poena dolazi sa linije za slobodna bacanja naspram Jokićevih 19.2 odsto.

Henlen je veoma cijenjen trener u NBA svijetu, a samo u ovoj sezoni sarađuje sa šestoricom od 38 igrača koji bilježe više od 20 poena po meču. Pored Embida, to su Bredli Bil, Džejson Tejtum, Zek Lavin, Tajler Hiro i Ar Džej Beret.

Nuggets fans coming at me this morning so I thought I’d tweet one more thing they’d love… 22% of Jokic assists this season are dribble hand offs Take a look at all these “assists” pic.twitter.com/OU8dxtz6yg