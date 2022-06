Evroliga poželjela dobrodošlicu Partizanu

Evroliga je na društvenim mrežama poželjela dobrodošlicu Partizanu koji se vraća u to elitno takmičenje od naredne sezone.

Crno-beli su u Evroligi igrali posljednju put prije osam godina, a pored njih su specijalnu pozivnicu dobili i u Valensiji.

"Dobrodošli nazad u ligu. Drago nam je da ste opet sa nama", stoji u opisu fotografije podijeljene na Twitteru.

Na Bordu Evrolige je odlučivano o suspenziji ruskih timova – CSKA Moskve i Zenita iz Sankt Peterburga – a, kako prenosi specijalizovani "Basket Njuz", 7 od 11 klubova sa "A" licencom je glasalo za.

Upravo su specijalne pozivnice ruskih timova preusmjerene ka Partizanu i Valensiji.

Welcome to the league@PartizanBC Great to have you back! pic.twitter.com/uEDiEAuE6G