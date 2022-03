Fajnal-for Evrolige u Beogradu u maju

Beograd će definitivno biti domaćin Fajnal-fora košarkaške Evrolige, prenosi specijalizovani portal Sportando. Kako se navodi, turnir će se održati od 19. do 21. maja.

Glavni grad Srbije će tako nakon četiri godine ponovo biti domaćin borbe za košarkaškog prvaka Evrope.

Fajnal-for je ove godine trebalo da se održi u Berlinu, ali je zbog virusa korona postalo jasno da se u Njemačkoj ne bi moglo igrati sa publikom. Upravo zbog toga je otkazana organizacija završnog turnira u Berlinu i nakon nekoliko dana nagađanja sada je i definitivno postalo jasno da će Beograd biti domaćin.

