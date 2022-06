Fenomenalni Kari uzvratio udarac Bostonu u finalu

Golden Stejt Voriorsi su izjednačili u finalu NBA lige, pošto su u drugoj utakmici savladali Boston Seltikse sa ubjedljivih 107:88.

Meč je prelomila fenomenalna treća četvrtina "Ratnika", koju su dobili sa čak 21 poenom razlike i ta prednost je bila nedostižna za Boston u posljednjoj dionici, gdje je u jednom momentu dosegla i maksimalnih 29 poena.

Stef Kari je bio najbolji u redovima domaćeg tima sa 29 poena, a upisao je uz to i šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte. Pratili su ga dvocifreni Džordan Pul sa 17, Kevon Luni sa 12 i Klej Tompson i Endru Vigins sa po 11 poena.

Srpski košarkaš Nemanja Bjelica imao solidnu rolu, upisao šest poena za 10 minuta na parketu, a uz to je imao i pet skokova i jednu ukradenu loptu uz šut iz igre 3 od 4. Uz to, Bjelica je imao i ulogu da čuva najboljeg igrača Bostona u odbrani Džejsona Tejtuma i to je uradio odlično, jer je superstar Seliksa nije postigao nijedan poen od četiri pokušaja dok ga je Bjelica čuvao.

U Bostonu su se poenterski istakli upravo Džejson Tejtum sa 28 poena, a pratio ga je Džejlen Braun sa 17. Međutim, samo je još Derik Vajt bio dvocifren sa 12 poena, pa otuda i toliko ubjedljiv poraz gostiju na ovom meču.