Harden prestigao Milera i ispisao istoriju NBA lige

Košarkaš Filadelfije Džejms Harden u noći između četvrtka i petka je ušao u istoriju NBA lige pošto je postao je treći najbolji trojkaš lige svih vremena i sa tri trojke protiv Bruklina je prestigao legendarnog Redžija Milera.

Nije Harden blistao protiv bivšeg kluba, ali je uspio da postigne pomenute tri trojke i dođe do cifre 2.563 trojki u NBA karijeri. Prvim preciznim šutem je prestigao legendarnog Milera koji je u karijeri pogodio 2.560 trojki.

Ispred Hardena su samo još Rej Alen na drugom mjestu sa 2.973 trojke i od ove sezone rekorder Stef Kari koji je trenutno na 3.107.

Predantni statističari su izračunali i da je Harden za tri poena šutirao 7.071 put što znači da prosječno pogađa 36,2 odsto. Miler je bio uspješan u 39,5 odsto pokušaja, Alen u 40 odsto, dok Kari trenutno na 42,7 odsto.

Dodajmo i to da je Filadelfija poražena sa 120:129, a Harden je na kraju postigao 11.

