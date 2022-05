Idealna petorka Evrolige bez najboljeg strijelca Vasilija Micića

Evroliga je izabrala idealnu petorka Evrolige za sezonu 2021/2022. i u njoj se nalaze košarkaši Nikola Mirotić (Barselona), Šejn Larkin (Anadolu Efes), Majk Džejms (Monako), Saša Vezenkov (Olimpijakos) i Valter Tavares (Real Madrid).

Zanimljivo da u najboljoj petorci nema Vasilija Micića koji je ove sezone dobio priznanje Alfonso Ford trofej, za najboljeg strijelca Evrolige. Micić je i aktuelni MVP Evrolige, a nakon podatka da nije u prvoj petorci vjerovatno su velike šanse da neće odbraniti trofej.

Za igrače koji će se naći u najboljoj petorci glasali su mediji, navijači, te kapiteni i treneri klubova koji se takmiče u Evroligi.

The results are in After the tally of the votes cast by the media, fans and Turkish Airlines EuroLeague team captains and head coaches... Here is your @7DAYSBasketball All-EuroLeague First Team for 2021/22 pic.twitter.com/coiGncYjjL