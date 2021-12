Jokić: Voleo bih da šutiram kao Kari

Košarkaš Denvera savladali su Kliperse 103:100, a novu sjajnu partiju pružio je Nikola Jokić.

Jokić je postigao 26 poena (9/24 iz igre) uz 22 skoka i 8 asistencija i postao prvi igrač od Čarlsa Barklija iz 1988. sa 25+20+5 učinkom na dva uzastopna meča.

"Nisam igrao savršeno, imao sam šut iz igre 9 od 24. Ivica Zubac je igrao sjajan meč, odlično me pokrivao, kao i ceo njihov tim. Na početku su me udvajali, čuvao me 1 na 1, radio je sjajan posao, ali uspeli smo na kraju da pobedimo. Bila je teška utakmica, ušao sam malo ranije, ali koga briga, dva minuta ranije ili kasnije, možda i znači, otkud znam", rekao je Jokić.

Upitan je i o Devonu Ridu, odnosno produžetku njegove saradnje sa Nagetsima.

"On je dobar igrač. Može da nam se pridruži", kratko je prokomentarisao Jokić.

U narednom meču Nagetsi se sastaju sa Golden Stejtom.

"Svaka utakmica je bitna. Morali smo da se vratimo nakon poraza protiv Šarlota. Klipersima je nedostajalo nekoliko igrača, ali i nama. Ko god može da igra, treba da bude spreman. Nema izgovora. Moramo da nađemo način da pobedimo", izjavio je.

To će biti i okršaj sa drugim MVP kandidatom Stefom Karijem.

"Momak stvarno igra na vrhunskom nivou, ako ne voliš kako igra, kako se ponaša na terenu, kako ubacuje, onda ne voliš košarku. Igra na vanserijskom nivou", rekao je Jokić, a potom i dodao upitan ko će pogoditi više trojki:

"Voleo bih tako da šutiram, bilo bi baš zanimljivo."