Jokić drugi u istoriji NBA lige

Košarkaš Denvera Nikola Jokić nastavio je sa sjajnim partijama u NBA ligi i postao je drugi u istoriji najjače lige svijeta po broju utakmica koje su mu bile potrebne da stigne do cifre od 75 tripl-dablova.

Aktuelni MVP NBA lige i najbolji igrač u istoriji Denvera u noći između ponedjeljka i utorka je postigao 32 poena i tome dodao 15 skokova i 13 asistencija što mu je bio 75. tripl-dabl u karijeri. Za to mu je trebalo 511 utakmica i do ove cifre je prije njega stigao samo legendarni Oskar Robertson kojem je za to trebalo samo 182 meča.

Dodajmo i to da bi Jokić vrlo brzo mogao da postane centar sa najviše tripl-dablova u istoriji NBA lige pošto je legendarni Vilt Čemberlejn u karijeri imao 78.

Nikola Jokic became the 2nd quickest in terms of game played to reach 75 career triple doubles in NBA history. Jokic achieved this in 511 games played. The quickest was Oscar Robertson...he did it in just 182 games played https://t.co/XQWh7YKF6S