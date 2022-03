Jokić se vraća na parket, noć u znaku Džejmsa

Najbolji košarkaš Denvera i MVP NBA lige prošle sezone Nikola Jokić trebalo bi da se vrati na parket u noći između subote na nedjelju u susretu protiv Nju Orleansa. Mečeve igrane u noći između petka i subote obilježio je maestrani Lebron Džejms koji je ponovo svoje ime upisao u istoriju NBA lige.

Najavljeno da bi Nikola Jokić mogao da bude u protokolu, a podsjetimo on je preskočio duel protiv Hjustona zbog bolesti. Kako pišu mediji Jokić nema virus korona.

Dodajmo da je u noći između petka i subote odigrano pet mečeva. Dalas je s 114:113 bio bolji od Sakramenta, a do pobjede su došli bez Luke Dončića. Važnu pobjedu ostvarili su Los Anđelel Lejkersi koji su s 124:116 bili bolji od Golden Stejta. Lejkerse je do pobjede vodio Lebron Džejms s 56 poena, 10 skokova i tri asistencije.

Džejms je odigrao fenomenalan meč i sa ovih 56 poena se izjednačio sa Tre Jangom (Atlanta) sa najboljim poenterskim učinkom u ovoj sezoni bilo kog igrača. Jedan od najboljih igrača u istoriji je posao prvi koji je postizao 50 ili više poena prije 21 godine života i nakon 35.

Rezultati: Dalas – Sakramento 114:113, Šarlot - San Antonio 123:117, Memfis – Orlando 124:96, Majami – Filadelfija 99:82, Minesota - Portland 135:121, Los Anđeles Lejkersi – Golden Stejt 124:116.

