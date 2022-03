Jokić usamljen u porazu od Oklahome

Srpski košarkaš i član Denvera odigrao je još jedan vrlo dobar meč i to u neočekivanom porazu od jednog od najlošijih timova ove sezone u NBA ligi Oklahome (107:119). Jokić je postigao 22 poena imao 16 skokova i četiri asistencije, a u protivničkom taboru dobru rolu pružio je Aleksej Pokuševski koji je imao devet poena, 11 skokova i tri asistencije.

Partija Jokića nije bila dovoljna pa je Denver šesti na Zapadu sa skorom 36-26, dok je Oklahoma pretposljednja i ovo im je bila 20 pobjeda uz 42 poraza. Na ovom meču smo vidjedli i atraktivno zakucavanje Pokuševskog koji je i u ovom meču nastavio sa dobrim partijama.

Rezultati: Klivlend - Šarlot 98:119, Orlando - Indijana 114:122, Filadelfija - Njujork 123:108, Hjuston - Juta 127:132, Milvoki - Majami 120:119, Nju Orleans - Sakramento 125:95, Denver - Oklahoma 107:119, Finiks - Portland 120:90.

POKU WITH AUTHORITY 5 minutes left in Denver on Bally Sports Oklahoma!@okcthunder | #ThunderUp pic.twitter.com/pUZLP4w91T