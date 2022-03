"Jokića novac, uspjeh i slava nisu promjenili"

Majkl Meloun, trener NBA franšize Denver Nagetsa je prepun hvale za najboljeg košarkaša tima Nikolu Jokića.

Srpski centar je opet u krugu igrača koji se pominju za priznanje najboljeg igrača sezone (MVP) i trener Nagetsa kaže da mu je čast što ima prilike da radi sa takvim igračem. Jokić i ove sezone iz meča u meč predvodi tim Denvera, obara rekorde, a Meloun smatra da je mnogo toga što ima u svojoj igri, definicija vrhunske klase. Gostujući u šou Riča Eisena, Meloun je rekao da smatra da Jokić ima velike šanse da i ove sezone bude MVP lige.

"Morate da imate apetit da trenirate tako sjajnog igrača. To je privilegija, čast. Nikola kao vladajući MVP ima ponovo odlične šanse da bude ponovo MVP. Jedna od stvari zbog koje najviše uživam da treniram Nikolu je to što ga novac, uspjeh i slava nisu promjenili. On je nesebičan lider, stidljiv je što se tiče pažnje prema njemu i to je ono što posebno volim. Ne mijenja se, ostaje vjeran sebi i veoma je skroman momak, a to nije odlika superzvijezda", kaže Meloun.

To nisu jedine stvari koje cijeni kod Jokića.

"Druga stvar je njegova sposobnost da sve oko sebe učini boljim. Za mene kao trenera to je istinska definicija veličine. To kako činite sve oko sebe boljim i podižete svoju igru. Nema Džamala Marija, Majkla Portera, ali nema veze, imamo Nikolu i on će izvući najbolje iz Montea Morisa, Vila Bartona, Grina, Arona Gordona i svih ostalih. Nesebičan je, ima visok IQ, i zadovoljstvo je sarađivati sa njim. Čini i mene boljim trenerom", dodao je Meloun.

Iako je dosegao igračku zrelost, Jokić po Melounu još nije dosegao vrhunac karijere.

"Nikola i ja smo sedam godina zajedno, veoma rano, još u njegovoj sezoni rukija vidio sam da je njegova paleta vještina vrhunska. Njegova skok igra, sposobnost da dodaje loptu, a da i ne gleda igrača, to je nešto što sam i sebe tjerao da ne uzimam zdravo za gotovo. On sedam godina radi sve te stvari, ali je i dalje zadivljujuće, ta njegova dodavanja, proigravanja, sposobnost da šutira, da raste kao lider i da bude glasniji na terenu. On još nije dosegao plafon, biće i bolji u drugim oblastima i to je nešto što takođe volim kod njega", zaključio je Meloun.

