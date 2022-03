KK Igokea m:tel dočekuje Zadar: Pobjedom odškrinuti vrata plej-ofa

Mislim da bi ovom pobjedom dobro odškrinuli vrata ka plasmanu u plej - of ABA lige, rekao je Dragan Bajić trener KK Igokea M:tel pred duel sa Zadrom u regionalnom takmičenju.

Igokea je vezala dvije pobjede u ABA ligi i trenutno drži peto mjesto sa velikim šansama da ostanu na jednoj od pozicija koje vode u plej-of i nastavak borbe za ABA prsten.

Susret u petak će biti 11 duel ova dva tima u Laktašima i Igokea je do sada ostvarila svih 10 pobjeda. Treba istaći da je Zadar dosta popravio formu u odnosu na prvi dio sezone što su pokazali i pobjedom protiv Budućnosti u prošlom kolu.

"Moram da istaknem da to nije tim iz prvog dijela sezone, što pokazuju i rezultati. Igraju puno bolje, roster su popunili pogotovo sa odličnim Tompsonom. Mi smo ostvarili jako bitnu pobjeda protiv Mege u gostima što nam daje dodatno samopouzdanje. Sada smo dosta rasterećeniji u nastavku, ali moramo da budemo maksimalno skoncentrisani", rekao je Bajić pred meč koji se igra od 18 časova.

On je još jednom istakao da Zadar igra jako dobro, što znači da njegova ekipa u ovaj susret ne smije ući sa mislima "lako ćemo".

"Utakmice koje smo dobijali u prethodnom periodu smo dobijali na jaku i čvrstu odbranu i to moramo da ponovimo. U tim mečevima smo primali mali broj poena i očekujem da i u ovom meču budemo maksimalno skoncetrisani i da ispunimo sve zadatke iz svlačionice. Ako to uradimo nadam se da možemo do nove pobjede. Mislim da bi eventualnom pobjedom dobro odškrinuli vrata ka plasmanu u plej –of" jasan je Bajić.

Košarkaš bh. tima Nikola Tanasković, takođe, je istakao da njegov tim ne očekuje nimalo lagan zadatak iako Zadar ima četiri pobjede manje od njegove ekipe, ali i meč manje.

"Očekujem nas težak meč, dolaze nam poslije bitne pobjede u borbi za opstanak u kojoj su savladali Budućnost. Imali smo četiri dana da se spremimo, zgusnut je raspored nakon utakmice sa Megom i očekuje nas dobar i interesantan meč", jasan je Tanasković.

Parovi 22. kola: Petak: Igokea m:tel - Zadar (18 časova), Split - Mornar (20). Subota: Borac - Krka (17). Nedjelja: Cedevita Olimpija - Mega (17). Nedjelja: Budućnost - Partizan (19), FMP - Cibona (21). Ponedjeljak: Crvena zvezda - Studentski centar (18).