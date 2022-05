"Kada budem star, debeo i mrzovoljan pričaću deci da sam nekada igrao dobru košarku"

Kada budem star, debeo i mrzovoljan, sigurno ću se setiti toga i pričati deci o tome da sam nekada igrao dobru košarku, rekao je srpski košarkaš Nikola Jokić koji je i zvanično drugu godinu zaredom MVP NBA lige i tek 13. igrač u istoriji koji je u dvije uzastopne sezone proglašen za najkorisnijeg igrača lige.

On se pridružio Karimu Abdul-Džabaru, Janisu Adetokumbu, Lariju Birdu, Viltu Čemberlenu, Stefenu Kariju, Timu Dankani, Lebronu Džejmsu, Medžiku Džonsonu, Majklu Džordanu, Mozesu Melounu, Stivu Nešu i Bilu Raselu. Kada govorimo i centrima on je tek peti kojem je to pošlo za rukome jer su prije njega to uradili Rasel, Čembrlen, Abdul-Džabaru i Meloun.

On je ligaški dio NBA sezone završio je sa prosjekom od 27,1 poen, 13,8 skokova, 7,9 asistencija, 1,47 ukradenih lopti i 0,85 blokada.

"Svi znaju da sam ja isti onaj momak i ostaću isti posle ovoga. Činjenica da sam u društvu sa svim tim momcima koji su stvarali istoriju ove lige i ovog sporta. Samo to znači mnogo i to je neverovatno nasleđe koje ostaje", kazao je Jokić koji je MVP priznanje dobio u Somboru, a ekspedicija njegovog Denvera ga je iznenadila i nagradu mu uručila ispred porodične kuće pored štale u koju je uveo jednog od svojih konja. Dodajmo i to da su veliko slavlje uveličali i tamburaši, a Jokić je prilikom preuzimanja priznanja zaplakao.

Surprise in Sombor We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj — Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022

"Bilo je veliko iznenađenje. Izašao je sa staze, nije očekivao ništa od ovoga i da vidi vlasnika Džoša Kronkea, Tima Konolija, trenere i porodicu, sve koji ga vole. Bio je to trenutak koji neću zaboraviti. Mislim ni Nikola. Kakav trenutak, druga MVP nagrada. Zaslužio je, a zato ga i volim jer je bio skroman zbog podrške koju je dobio", rekao je trener Nagetsa Majk Meloun.