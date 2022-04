Košarkaš Igokee m:tel Dalibor Ilić najkorisniji igrač 26. kola ABA lige

Košarkaš Igokee mtel Dalibor Ilić najkorisniji je igrač 26. kola regionalne ABA lige. Ilić je u pobjedi u Laktašima protiv Krke 108:81 imao učinak od 31 poen, devet skokova, pet asistencija za indeks korisnosti 49.

Igokea je obezbjedila plasman u plej – of i trenutno ima skor od 15 pobjeda i 10 poraza, a krilni košarkaš je jedan od najboljih igrača u timu trenera Dragana Bajića. Ilić ove sezone u regionanom takmičenju prosječno bilježi 12,3 poena, 7,1 skok, te 1,2 asistencije.

WATCH HIM SHINE! @Dalibor22Ilic show in the game of his @BCIgokea vs. Krka was simply astonishing!#ABALiga pic.twitter.com/3Vl5B2OCjh