Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni

Košarkaši Crvene zvezda večeras od 21 sat gostuju Barseloni u 30. kolu Evrolige.

Trener Dejan Radonjić ističe da će duel sa Barselonom biti veoma zahtjevan.

"Posle napornog ciklusa imali smo priliku da se donekle regenerišemo i uradimo stvari koje su nam bile potrebne. Nastavljamo sa utakmicama u Evroligi, igramo protiv Barselone. To je lider na tabeli i po svemu što je Barselona pokazala do sada u sezoni, najozbiljniji je kandidat za prvaka Evrope", rekao je Radonjić novinarima pred polazak na gostovanje. Crveno-beli su u seriji od četiri pobede u takmičenju, trenutno imaju skor 13-15, dok su Katalonci vodeći sa učinkom od 21 pobede i šest poraza. "Znamo da nas čeka zahtevan meč i da moramo biti i odbrambeno i napadački spremni da odgovorimo, da budemo koncentrisani. To je atletski izuzetna ekipa, sa mnogo mogućnosti u oba pravca. Težak meč za nas, ali trudićemo se odigramo najbolje moguće u ovom trenutku. Idemo na put bez Ostina Holinsa, a svi koji su tu, daće sve do sebe da budemo konkurentni Barseloni", poručio je Radonjić.