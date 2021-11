Košarkaši Srbije sa Letonijom počinju kvalifikacije za SP

Košarkaši Srbije večeras od 20 sati protiv Letonije u dvorani "Aleksandar Nikolić" počinju kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2023. godine, a selektor Svetislav Pešić kaže da će meč protiv Letonije biti izazovan.

"Očekuje nas izazovna utakmica protiv Letonije koja ima kontinuitet, jer je tokom jula i avgusta igrala kvalifikacije i uigrana je, za razliku od nas koji smo se skupili pre samo nekoliko dana. To je sve početak jednog novog projekta. Ono što je najvažnije, taj nedostatak uigranosti ćemo morati da kompenzujemo jednom velikom željom koju su igrači u ovih nekoliko dana i pokazali. To je ono što me čini zadovoljnim i optimističnim", rekao je Pešić za sajt KS S.

Pešić kaže da im je publika veoma važna.

"Ako baš ne igramo sa najboljim igračima koje imamo, onda hajde da svi zajedno pomognemo njima da budu još bolji i postanu najbolji", poručio je Pešić.

Kapiten Srbije Miloš Teodosić u utorak se priključio nacionalnom timu.

"Ulazimo u kvalifikacioni ciklus koji će trajati gotovo dve godine, a koji zbog sistema takmičenja svaku utakmicu čini veoma važnom. Letonija ume da bude neugodna, sigurno imaju određenu prednost kada je uigranost tima u pitanju, ali sam siguran da ćemo pokazati dobru energiju i igru koja će nas dovesti do željene pobede. Praktično smo na novom početku, nadam se da će i publika to prepoznati i pružiti veliku podršku reprezentaciji u sutrašnjoj utakmici", naglasio je Teodosić.

Nacionalni tim Srbije tri dana kasnije igraće protiv Belgije u Monsu.