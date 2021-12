Košarkaši Zvezde dočekuju Bajern

BEOGRAD - Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20.45 sati dočekuju minhenski Bajern u hali "Aleksandar Nikolić" u 16. kolu Evrolige.

"Bajern je jako dobar ove sezone, prošle sezone su se plasirali u Top 8 i sigurno imaju ambicije da urade mnogo toga i ove sezone", izjavio je Dejan Radonjić, trener košarkaša Crvene zvezde.

"Predvođeni su sjajnim Lučićem i velikim brojem izuzetno kvalitetnih igrača, puni iskustva, atletski jako kvalitetni…Bez obzira na raspored koji je težak svima nama, trudićemo se da izađemo sa velikom enegijom i odigramo dobar meč", rekao je Radonjić.

Oba tima ovaj susret dočekuju posle poraza u prethodnom kolu - Zvezda od Barselone, a Bajern od Olimpijakosa.

"Sigurno da će pokazati reakciju nakon poraza u Atini, to su radili i ranije, i kao što sam govorio i ranije, to će da se događa svima. Oni su nekoliko dana pre toga pokazali svoj kvalitet i drugačiju sliku savladavši Efes, prvaka Evrope. U ovakvom broju utakmica, putovanja, mislim da to što se dešava od početka svima, samo treba proći na što bezbolniji mogući načini i biti spreman za naredne izazove”, zaključio je Radonjić.

Ekipa Crvene zvezde ima skor 6-9, dok je Bajern trenutno na učinku od 7-8.

"Ubedljiv Poraz Bajerna u Pireju nije realna slika i sigurno će odreagovati nakon takve utakmice, jer se radi o izuzetno kvalitetnoj ekipi. Verovatno im se dogodio jedan loš dan i sigurno očekujem reakciju. Mi moramo da igramo sa druge strane našu igru, da ponovimo dobre stvari iz utakmice sa Barselonom i da se pokažemo pred našom publikom i pokušamo da dođemo do pobede”, rekao je košarkaš Ognjen Dobrić.