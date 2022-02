Lebron spreman da napusti Lejkerse

​Američki košarkaš Lebron Džejms spreman je da napusti Los Anđeles Lejkerse, javljaju američki medji.

Los Anđeles Lejkersi su u noći iza nas poraženi poslije dramatične završnice od Los Anđeles Klipersa rezultatom 111:110.

Igrali su ponovo bez Lebrona Džejmsa koga muči koljeno i plej-of je za njih sve dalji, pošto su trenutno na skoru 25 pobjeda i 28 poraza.

Kako prenose američki mediji, Lebron Džejms se sprema da napusti Los Anđeles Lejkerse u junu 2023. godine kako bi igrao sa svojim sinom Bronijem koji će tada doći u NBA ligu.

"Svima je stavio do znanja da želi da igra sa svojim sinom i ukoliko bude morao da napusti Los Anđeles da bi to učinio, upravo to će i biti njegov potez", napisao je LA Dejli.

Kajl Kuzma, bivši saigrač Lebrona Džejmsa, a sada as Vašington Vizardsa, našalio se da će Sem Presti (generalni menadžer Oklahoma Siti Tandera) prodati sve što ima da bi došao do pika kojim bi birao Bronija Džejmsa i uz njega doveo Lebrona, prenosi B92.