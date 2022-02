Litvanija u “Mejdanu“ nanijela prvi poraz “zmajevima“

Košarkaška reprezentacija BiH doživjela je večeras prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023. godine.

Bh. košarkaši su u krcatom „Mejdanu“ u okviru trećeg kola grupe F poraženi od prvog favorita grupe, selekcije Litvanije (77:78). Bio je ovo treći trijumf Litvanaca, a prvi poraz pulena Vedrana Bosnića koji se i dalje nalaze u dobroj situaciju kada je plasman u drugi krug takmičenja u pitanju. Već za tri dana iste selekcije će snage odmjeriti u Viljnusu.

„Zmajevi“ su u meč ušli veoma agresivni. Nošeni navijačima vrlo brzo su stekli prednost, bilo je 8:2, zatim 15:6, a nakon prvih 10 minuta vodili su sa 21:13. Gosti su bolje ušli u drugu dionici, te u 13. minuti stigli na svega minus 2 (24:26). Od tada se igralo u egalu sve do 20. minute, kada zahvaljujući Amaru Gegiću „zmajevi“ na poluvrijeme idu sa 41:36.

U trećem periodu velika boroba. Litvanija, koja je praktički stigla sa drugom postavom je u 23. minuti prvi put povela (47:46). Uslijedila je rezultatska klackalica, ekipe su se smjenjivale u vodstvu, a gosti su najveću prednost imali u 26. minuti (58:53). Uslijedio je taj-maut Bosnića, a u posljednjih 10 minuta ušlo se pri rezultatu 60:56 za Litvaniju.

U odlučujućih 10 minuta BiH je ušla trojkom Atića (59:60), no gosti su održavali prednost, pet minuta prije kraja imali su plus 6 (70:64), a u tim trenucima povrijedio se i najbolji igrač BiH Miralem Halilović. Otišli su gosti na 74:66, no brzo se BiH vratila (70:74), a dvije i po minute do kraja poenima Gegića bilo je samo minus 2 (72:74). Uslijedila je drama. Imala je BiH tri napada napada za poravnanje koja nije iskoristila nakon početničkih grešaka. Potom su Litvanci pogodili trojku 14 sekundi do kraja i riješili pitanje pobjednika. Domaći su pogodili trojku u posljednjoj sekundim ali nedovoljno za pobjedu.

Najefikasniji u bh. timu bili su Miralem Halilović sa 20 poen, Džanan Musa je dodao 14, a Amar Gegić 11. Kod Litvanije Ešodas Martinas je upisao 13 i Osvaldas Oliševičius 18 koševa.

U drugoj utakmici ove grupe Bugarska je iznenadila Češku (79:70). Poredak: Litvanija 6, BiH 5, Bugarska 4, Češka 3.