Maljković: Danilović veliki razlog što sam ostala selektor

Selektorka ženske košarkaške reprezenetacije Srbije Marina Maljković izjavila je da je veliki razlog ostanka na toj poziciji bio predsjednik KS S Predrag Danilović.

Maljković produžila je ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije, koji je istekao krajem decembra 2021. godine i ona će u naredne dvije godine sa klupe predvoditi žensku reprezentaciju na velikim takmičenjima.

"Danilović je veliki razlog mog opstanka, to je sasvim sigurno. Verujem da je Sasa Danilović garancija za ispunjavanje mojih košarkaških ambicija", rekla je Maljković na konferenciji za medije u Košrakškom savezu Srbije.

Maljković kaže da sportski motiv uvijek mora postojati, ali da on nije presudan.

"Kao neko ko je obišao sva mora i okeane, dobro znam tradiciju koja obavezuje kapetana da zadnji napusti brod u slučaju problema. Reč patriotizam je toliko istrošena da ne želim da je koristim. Naša stara lepa reč, koju koristi jedan od mojih omiljenih pisaca Jovan Dučić, jeste rodoljublje i ona meni lepše zvuči", rekla je Maljković.

Prvo veliko takmičenje nakon produžetka ugovora biće kvalifikacioni turnir za Svjetsko prvenstvo u Australiji, koji se od 10. do 13. februara igra u Beogradu.

"Smena generacija je teška je i u zemljama sa mnogo bogatijim biološkim rezervoarom nego što je naši. Na primer, 12 francuskih repereznatatvki daje nacija od 75 milona, a 12 španskih daje 45 milona. O Rusiji, Kini i Americii da ne govorimo, a sve te ekeipe su naši direktni protivnici u borbi za medalje. Setimo se za trenutak Vidovdana 2015. godine. Od prvog do drugog evropskog zlata ženske košrakške reprezentacije prošlo je šest godina. Uporedite ta dva tima, koliko personalnih promene, koliko novih imena.... Obično velike ekipe drže jednu istu grupu ljudi mnogo duže. Crkva meri vreme zagledana u večnost, a košraka meri vreme u sekundi, sekunda je večnost Zlato iz 2021. godine u Valensiji je već davna porslost. istorija. Ko to ne zna, ne treba da se bavi ovim poslom. Imajući sve navedno, sve čudne poglede i pitanja "kako možeš više", ja sam ipak odlučila da pored brojnih ponuda koje su stizale sa svih kontineta, ostanem tu, kod kuće u Srbiji", rekla je Maljković.

Nakon Tokija "našu" reprezenataciju i košarku napustile su velike igračice. Mi smo ostali na manje od pola tima iz Tokija, dodala je Maljković.

"Igračice sa klupe postaju lideri, a one koje nisu ni igrale - sedaju na klupu. To je mnogo gadna i teška priča. Ali mene i te kako inspiriše rad sa njima. Užasno me motiviše nova krv i nove stvari kroz koje ću prolaziti na treninzima sa mladim devojkama. Mi smo svojim radom i rezultatima, sa četiri velike medalje, razmazili domaću publiku i prelako zaboravljamo da do pre šest godina prakično nismo imali reprezenatciju, dodala je Maljković.

Ističe da je ponosna na Pokret za žensku košarku i na Institut za ženski sport koji je osnovala.

"Uspela sam da uđem u bazu u srž, našeg društva i da kroz socijalno odgovorne akcije, više hiljada devojčica ukljucim u trenažni proces. Postojimo zato što stavramo reprezentativke u košarci,a li u drugim sportovima", istakla je Maljković.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović rekao je da mu je drago što je saradnja nastavljena.

"Izuzetno sam srećan što smo postigli dogovor sa, pre svega, mojom prijatel?icom, a onda i selektorkom ženske reprezentacije Marinom Mal?ković. Činjenica koja treba da se naglasi jeste da je Marinina predanost i odanost ovoj kući, Košarkaškom savezu, kao i reprezentaciji i u tome da svaki put kada treba da dođe provodi vreme u karantinu. Od pola godine ili koliko već bude sa reprezentacijom, provede sigurno tri-četiri meseca u karantinu, što pokazuje njenu predanost KS S i devojkama koje trenira. Ponaval?am da sam stvarno srećan i zadovol?an što će Marina sa nama biti još najmanje dve godine", rekao je Danilović.