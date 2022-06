Meč za titulu i Evroligu, Crvena zvezda dočekuje Partizan

Majstorica finala regionalne košarkaške ABA lige, u kojoj se večeras sastaju Crvena zvezda i Partizan, igra se pred navijačima aktuelnog prvaka, u dvorani "Aleksandar Nikolić". Pobjednik ovog meča biće prvak ABA lige i učesnik Evrolige naredne sezone.

Ova utakmica igra se poslije ubjedljive pobjede Partizana, utakmice u kojoj su "crno-bijeli" potpuno dominirali u odnosu na "vječitog" rivala i tako izjednačili u pobjedama na 2:2.

Crvena zvezda na ovoj utakmici ima priliku da dođe do šestog trofeja ABA lige, pa bi se na taj način izjednačila sa Partizanom koji je najtrofejniji klub u regionalnom takmičenju.

Ovo je treća majstorica u istoriji finala plej-ofa ABA lige. U prethodne dvije akter je bila Crvena zvezda, koja je 2019. i 2021. godine trijumfovala u majstoricama protiv Budućnosti.

"Treba se pripremiti razmišljajući o tome šta sve može da se promeni u odnosu na sve ove četiri utakmice koje smo odigrali. Ono što bih ja voleo da ekipa ima isti moral, istu želju i požrtvovanje kao što smo imali praktično od druge utakmice u ovoj finalnoj seriji. Analizirali smo mnogo ovih prethodnih sedam dana sve neke sitne detalje, naravno da se bavimo time kao što se time bave i u Crvenoj zvezdi. Očekujem zaista zanimljivu utakmicu i neka pobedi bolji", istakao je Željko Obradović, trener Partizana.

Za medije je pričao i Dejan Radonjić, trener košarkaša Crvene zvezde. Zvezdin trener je pozvao navijače da navijaju fer i sportski i izjavio je da ne želi da se ponovi prošla utakmica.

"Posle četiri odigrane utakmice i 2-2 došli smo do petog odlučujućeg meča u ovoj finalnoj seriji. Tri meča su bila odigrana na jedan način, ovaj poslednji potpuno drugačije i to ne želimo da se ponovi. Čvrstom igrom, svom energijom koju imamo u ovom trenutku, sa dugim intervalima dobre koncentracije i potpuno drugačijom igrom u oba pravca želimo da odigramo ovu utakmicu. Pozivam još jednom naše navijače da nas bodre, pruže nam podršku u utakmici koja je važna, ali da to čine fer, sportski i korektno i da se na kraju radujemo dobrom rezultatu“, izjavio je Radonjić.

Kapacitet dvorane je smanjen nakon kazne ABA lige, a utakmica počinje u 20 časova.