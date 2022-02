Željko Obradović, trener košarkaša Partizana očekivano bio je veoma nezadovoljan nakon poraza od ljutog rivala Crvene zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća, a čini se da je bio i nervozniji nego inače.

Partizan je doživio ubjedljiv poraz s 68:85, a ovo im je drugi ovosezonski neuspjeh u derbiju pošto je u novembru u regionalnoj ABA ligi Zvezda slavila s 71:56.

"Za jedan tim koji je oformljen i ima tri igrača iz prošle sezone... treba vremena. Ubedljivo smo najmlađi tim u Evropi. Izuzetno sam zadovoljan kako moji igrači rade i kako se ponašaju. Znam koliko je ovo težak posao", rekao je nakon poraza Obradović na šta je usljedila, a srpski mediji prenose konstataciju novinara "Vi ste svjetski broj jedan ili nešto tako, a izgubili ste dva puta od Zvezde", koja je čini se i iznervirala Oradovića:

"Nešto tako? Meni je ovo 61. finale u karijeri, nađite mi nekoga ko je imao toliko finala u karijeri. Pričajte vi o čemu god hoćete, ja ću pričati o onome što ja želim da govorim. Hvala vam na pitanju. Uvredljivo? Ništa nije uvredljivo, bilo 17, 27, ili sedam razlike ništa nije bitno kad izgubiš trofej. Ovo je zaslužena pobeda Zvezde. Svaka škola se plaća, a i ja sam je plaćao kao trener. Srećom, više finala sam pobeđivao".

On je ujedno i čestitao Zvezdi na pobjedi te je naglasio da su njegovi igrači nisu bili na željenom nivou. Dodajmo i to da su ga pojedini mediji pitali i to kako komentariše činjenicu da su se samo dva domaća igrača upisala u strijelce i to Aleksa Avramović koji je postigao četiri poena i Uroš Trifunović koji je postigao samo jedan poen.

"Ja vodim Partizan gde ne razmišljam ko je stranac, a ko domaći igrač. Za mene su svi igrači isti".