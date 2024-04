Nagetsi 3:0 Lejkersi: Novi rekord Nikole Jokića

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su Los Anđeles Lejkerse 112:105, te tako sada vode 3-0 u prvoj rundi plej-ofa Zapada.

Ovo je bio 11 vezani poraz Lejkersa od ekipe Denvera. Čini se da Lebron i društvo ne mogu da pronađu odgovor.

Nikola Jokić odigrao je veoma dobru utakmicu koju je završio sa 24 poena, 15 skokova i devet asistencija. Jokić je iz igre šutirao 9/13, a sa linije za slobodna bacanja 6/7.

Inače, Jokić je ovom partijom oborio novi rekord. Srpski košarkaš jedini je igrač u istoriji NBA lige koji je u plej-of utakmicama u prosjeku postizao više od 25 poena, i imao 10 ili više skokova i sedam ili više asistencija.

The ONLY PLAYER EVER to average 25+ PPG, 10+ RPG and 7+ APG in the Playoffs. The Joker is 1 of 1 pic.twitter.com/q9lpqFu6Eq