Najtrofejniji evropski trener – Željko Obradović

Evroliga je najavila dokumentarni film o treneru košarkaša Partizana Željku Obradoviću.

Kako je objavljeno na društvenim mrežema, u utorak, 1. marta, biće objavljen dokumentarni film o trofejnom treneru koji je devet puta bio prvak Evrope, piše "B92"

Najava počinje izjavom o Partizanovom treneru:

"Željko Obradović je trener sa najviše osvojenih trofeja u cijeloj Evropi", a nastavlja se sa snimcima iz njegove karijere uglavnom evroligaške.

Za kraj, napisano je "Povratak Željka Obradovića" uz logo Evrolige i datum 1. mart, kada će dokumentarni film izaći u javnost.

Europe's most-accomplished coach ever, Zeljko Obradovic, came home to the club that gave him his start, @PartizanBC. Stay tuned for the full documentary on March 1st #RoadToGreatness pic.twitter.com/IhXNUEP5a4