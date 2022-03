Navijač prozivao Nurkića, bh. košarkaš mu bacio telefon

Košarkaši Indijane savladali su Portland s 129:98, ali je ovaj meč NBA lige obilježio bh. košarkaš Jusuf Nurkić koji se verbalno sukobio sa jednim od navijača Pejsersa i bacio mu telefon.

Košarkaš Portlanda zbog povrede nije bio u protokolu za meč, ali je ovim potezom, ipak skrenuo pažnju na sebe. Nije poznato šta je navijač Indijane rekao Nurkiću, ali mediji ističu da sigurno nije bilo obično ismijavanje ili vrijeđanje čim je bh. košarkaš ovako reagovao.

Navodno su navijači domaće ekipe tokom čitavog meča prozivali Nurkića, a po svemu sudeći kola su se slomila na ovom navijaču.

Ovo nije prvi put da su se košarkaši ove sezone sukobili sa navijačima u NBA ligi. U centru pažnje zbog sličnog poteza bili su Lebron Džejms, Radžon Rondo, Karmelo Entoni, Rasel Vestbruk...

Pojedini mediji ističu da bi Nurkić zbog ovog poteza mogao da bude novčano kažnjen.

Jusuf Nurkic was NOT happy with what this fan said/did, got in his face, and tossed his phone pic.twitter.com/yboKUzVcL1