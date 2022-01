Nestvaran poraz Igokee i oproštaj od Lige šampiona

Košarkaši Igokee nisu uspjeli da ponove prošlogodišnji uspjeh da se po drugi put uzastopno plasiraju u Top 16 fazu FIBA Lige šampiona nakon što su večeras u majstorici poraženi od ekipe Ostendea (77:83).

Imali su Aleksandrovačni sve u svojim rukama, dvocifrenu prednost pet minuta od kraja, a onda je uslijedilo šokantnih pet minuta u kojima nisu uspjeli da ubace niti jedan poen.

U odlučujućem meču plej-ina za ostanak u takmičenju „Igosi“ su dobili prve dvije dionice za vodstvo na poluvremenu 43:39, a onda su u trećem periodu ubacili u brzinu više, te otišli na dvocifrenu prednost (54:42). Ipak, belgijski tim se uspio vratiti u igru do kraja četvrtine, te se uoči posljednjih 10 minuta otišli pri rezultatu 61:60 za domaće.

Posljednji period ponovo bolje otvaraju domaći, te vrlo brzo dolaze do ugodnih plus 7 (69:62). Pobjednik se nazirao kada je u 35. minuti prvo pogodio Dešon Stivens, a zatim Nikola Tanasković za 73:62, no uslijedio je novi ekspresan povratak gostiju koji dolaze do minus 2 (71:73). U tim trenucima domaći nisu uspjevali ništa da pogode, te gosti dvije minute prije kraja prelaze u vodstvo (76:73), što je bila serija 14:0, koja je do kraja bila 18:0. Do kraja je Igokea nakon više od pet minuta pogodila samo dva puta u posljednjim sekundama i tako se oprostila od Lige šampiona.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Levi Rendolf (22) i Fil Bot (24). Kod Igokee Stivens je ubacio 19 poena, dok je Antabia Voler dodao 15, a dvocifren je bio i Tanasković (10).