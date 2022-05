Nikola Jokić opet MVP NBA lige

Srpski košarkaš i član Denvera Nikola Jokić opet je dobio MVP priznanje za najboljeg igrača sezone u NBA ligi.

Ovo tvrdi poznati američki novinar Adrijan Vojnarovski koji je na "Twitteru" objavio da je ovu infromaciju EPSN-u potvrdio dobro obavješteni izvor. Ukoliko se ovo ispostavi kao tačno Jokiću će to biti druga godina u nizu u kojo je dobio najviše glasova u izboru za MVP sezone.

Vojnarovski najavljuje da će zvanična potvrda NBA lige usljediti tokom ove nedjelje.

Jokić je ove sezone prosječno bilježio 27,1 poen uz 13,8 skokova i 7,9 asistencija i postao je prvi igrač u istoriji lige sa najmanje 2.000 poena, 1.000 skokova i 500 asistencija u sezoni. On je tek 13. košarkaš u istoriji koji je dvije uzastopne sezone bio MVP NBA lige.

Denver Nuggets center Nikola Jokic has been voted the NBA’s Most Valuable Player for a second consecutive season, sources tell ESPN. A formal announcement is expected this week.