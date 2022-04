Znam da ljudi ne veruju, ali Nikola Jokić želi da igra za Srbiju, izjavio je njegov menadžer, Miodrag Ražnatović.

"Nije kao da mu ne pada na pamet. Izuzetan je sportista i mladić i drugi ljudi to ne znaju, jer ne komunicira, osim posle utakmice ili pre. Nema društvene mreže, ništa. Čovek živi u svom fenomenalnom svetu i to je to", rekao je Ražnatović za košarkaški podkast "Inkubator".

On je zatim istakao da su se dogovorili da popričaju o tome kada se sezona završi.

"Pričali smo tokom godine, selektor Pešić i Tarlać su ga posetili. Šanse su veće nego što su bile prošle godine. To će se brzo znati", istakao je Ražnatović.

Jokić prošle godine iz "privatnih razloga" nije igrao, a Srbija bez aktuelnog MVP-ija NBA lige nije uspjela da se plasira na Olimpijske igre u Tokiju. Ove godine, od 1. do 18. septembra, na programu je Evropsko prvenstvo.