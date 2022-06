Nikola Jović izabran kao 27. pik na NBA draftu

​Srpski košarkaš Nikola Jović izabran je od strane Majamija kao 27. pik na ovogodišnjem NBA draftu.

As Mege je tako postao četvrti Srbin koji će nastupati za Majami, nakon što su za Vrelinu svojevremeno igrali Miloš Babić, Predrag Danilović i Nemanja Bjelica.

"Ovo je za mene bio san, a snovi se sada ostvaruju. Zaista sam srećan što sam ovde. Hvala Majamiju koji me je draftovao", poručio je Jović.

"I think it's the perfect fit for me." No. 27 pick Nikola Jovic (@Jovic_5) talks about joining the @MiamiHEAT. #NBADraft pic.twitter.com/TsLIxp6BE2