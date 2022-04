Nikola Kalinić MVP regionalne ABA lige

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača regionalne ABA lige za sezonu 2021/2022.

Kako se navodi na sajtu takmičenja, srpski reprezentativac je u glasanju trenera, novinara i navijača dobio 39,7 odsto glasova i ubjedljivo pobjedio ispred Jake Blažića iz Cedevita Olimpije (16,6) i prvotimca Budućnosti Džastina Kobsa (10,9).

Kalinić je prethodno izabran u idealnu petorku, a ove sezone predvodio je Crvenu zvezdu do prvog mjesta, a prosječno je bilježio 11,3 poena, 3,4 skoka i 3,3 asistencije, uz prosječan indeks korisnosti 13.

