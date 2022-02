Novo slavlje "orlica" u WABA ligi, blistala Nataša Šobot

Košarkašice Orlova danas su stigle do nove pobjede u regionalnoj WABA ligi.

U zaostaloj utakmici Banjalučanke su drugi put uzastopno bile bolje do ekipe Plamen iz Požege, ovaj put je bilo 77:63. Ovim trijumfom „orlice“ su stigle do skora 5-5 u Superligi, što je dovoljno do petog mjesta, s tim da četvrtoplasirana Vojvodina s kojom će voditi bitku za četvrtu poziciju ima utakmicu više (5-6).

Pulenke Dragane Svitlice odigrale su sjajnu prvu dionicu koju su dobile sa 28:12. Gošće su prijetili u nastavku, a bh. šampionke su pobjedu ovjerili u četvrtoj četvrtini (16:9). U pobjedničkoj ekipi najefikasnija je bila Nataša Šobot sa 25 poena, dok je Vladinka Erak imala 15 poena i 11 skokova. Dvocifrena je bila i Tamara Rajić (11).

Narednu utakmicu Orlovi igraju protiv ekipe Badela 1862.