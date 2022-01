Obradović: Igrali smo bez dovoljno energije

BEOGRAD, 15. januara (Tanjug) - Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da su posljednji minuti u duelu protiv Studentskog centra presudili da njegov tim izbori pobjedu.

Crno-beli su posle velike borbe pobijedili domaći tim 93:83 u 16. kolu ABA lige.

"Čestitam ekipi Studentskog centra jer mislim da su odigrali izvanrednu utakmicu. I na kraju, utakmica se završilinsa 10 razlike iako su oni velikim delom vodili. Uspeli smo da odigramo najboljih poslednjih par minuta i zahvaljuću tome smo dobili. Još jednom, čestitke njima", rekao je Obradović posle meča na konferenciji za medije.

Obrazložio je Obradović šta to nije bilo dobro u igri njegovog tima.

"Mislim da nismo igrali sa dovoljno energije, mislim da ono što je najvažnije u sportu a to su želja i koncentracija, da toga u našoj igri večeras nije bilo previše. Dokaz za to je neverovatan broj ofanzivnih skokova ekipe Studentskog centra i što je meni kao treneru još važnije, a to je da su one ''ničije lopte'' uvek bile njihove, što samo pokazuje njihovu želji i to kako su ušli u utakmicu. Ja ne znam tačan razlog zbog kog smo mi počeli i odigrali utakmicu većm delom na taj način", istakao je Obradović.

Moguće i da je došlo do zamora, mi smo tim koji igra u ritmu, dodao je on.

"Imćemo sada važnu utakmicu u utorak, zatim u četvrtak protiv Mege i nadam se u subotu protiv Cibone. Dakle utakmica na svaka dva dana, ali to je program. Kakav je, takav je. Moramo da se pripremimo i da shvate svi igrači da moraju da pomognu timu", istakao je Obradović.