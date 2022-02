Obradović pred Andoru: Važnost utakmice je velika

​Trener Partizana Željko Obradović iznio je očekivanja pred meč sa Andorom.

Partizan u srijedu, 9. februara dočekuje Andoru.

Pojedinačne ulaznice za sutrašnji duel crno-belih protiv tima od kojeg su 10. novembra izgubili sa 61:60, prodaju se putem servisa Ticketline, dok će na dan utakmice, od 18:00 do početka meča biti otvorena i blagajna hale "Aleksandar Nikolić".

Nakon današnjeg treninga, trener Partizana, Željko Obradović je pred okupljenim predstavnicima medija izjavio:

"Andora je tim koji igra veoma dobro u poslednje vreme. U izuzetnoj su formi. Dobili su u španskom prvenstvu Real u Madridu i pre nekoliko dana Huventud igrajući veoma dobro, gde su dominirali od početka do kraja. Imali su u jednom trenutku čak i 30 poena razlike, na kraju se završilo sa 20. To bi za nas trebalo da bude dodatna motivacija, da igramo protiv tima koji je u izuzetnoj formi. Važnost utakmice je velika, kao i svih utakmica koje ćemo igrati u Evrokupu do kraja. Znamo da je sistem takmičenja takav da bi valjalo da imamo prednost domaćeg terena, međutim lično mislim da je mnogo važnije u kakvom ćemo stanju biti kada počnu te utakmice koje su praktično 'ili pobeđuješ ili si završio takmičenje'", kaže Obradović i dodaje:

"Ono što mene raduje je da smo posle utakmice sa Borcem imali tri veoma dobra treninga. Sampouzdanje i ono što je važno da bi se odigrala dobra utakmica dolazi kroz trening. Tako da sam izuzetno zadovoljan i prva stvar koju bih voleo da vidim sutra je da izgledamo kako smo izgledali na tri poslednja treninga ovde u Pioniru. Naravno, pred našim navijačima želja, borbenost i sve ono što smo do sada pokazivali u velikom broju utakmica mora biti na tom nivou i da se nadamo da ćemo protiv protivnika koji je u veoma dobroj formi odigrati najbolju moguću utakmicu i da eventualno pobedimo", istakao je Obradović, prenosi B92.

Centar Matijas Lesor je pred sutrašnji duel rekao:

"Biće teška utakmica protiv dobrog tima. Izgubili smo prethodne dvije utakmice u Evrokupu i sada se vraćamo u Beograd sa željom da odbranimo naš domaći teren. Oni su dobar tim, imaju dva odlična beka i moraćemo da budemo spremni za veliku borbu svih 40 minuta", poručio je Lesor.