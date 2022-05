Obradović pred Budućnost: Najgori trening do sad, neki neće da trče

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović govorio je na konferenciji za medije pred početak polufinalne serije plej-ofa regionalne ABA lige.

Košarkaši Partizana u utorak od 19 časova igraju protiv podgoričke ekipe u hali "Aleksandar Nikolić". "Crno-bijeli" su posljednji meč igrali u Areni kada su u Evrokupu poraženi od Burse.

"Tuguješ i živiš do prve sledeće utakmice. Nažalost imali smo veliku pauzu. Dao sam ekipi pauzu da se osveži i da se zaboravi na sve ono što se dogodilo. Izgledalo je to korektno na treninzima, igrači su radili dobro. Međutim danas smo odradili najgori trening do sada. Ne znam zašto je to tako. U našim životima je motivacija čudo, ovi igrači nikada nisu osvojili ABA ligu. Neki neće da trče, neće da naprave blok, sitnice koje su neverovatno važne, ja sam im to rekao. Trening je bio katastrofa, nadam se da će reakcija na utakmici biti drugačija. Nemam razloga da ne budem iskren, rekao sam igračima da ću sve ovo da iznesem, uvek sam uz njih, ali ako mi ne želimo da imamo motiv da uđemo u finale ABA lige, onda je to problem. Od 15 igrača, samo su trojica zadvoljili kriterijum", rekao je Obradović.

Trener Partizana je napomenuo da je kapiten Rade Zagorac bio taj koji je održao sastanak sa ostatkom igrača.

"Rade je kao kapiten pre nekoliko dana održao sastanak sa igračima. Zahvalan sam mu na tome, to je odlična stvar da igrači komuniciraju, to znači da im je stalo. Očekujemo mi sami da budemo u finalu. Ne možemo da se bavimo ovime ako nemamo ambicije. Lično ne verujem da je Budućnost ekipa koja nema ambiciju da igra finale. To je sasvim normalno. Svako želi da pobegne od uloge favorita, ako mi treba da budemo favoriti, neka budemo, a i igramo pred našim navijačima. Svi žele da imaju prednost domaćeg terena, mi idemo na pobedu uz sve poštovanje prema protivniku", kazao je trener Partizana.

Partizan je u toku sezone dva puta igrao protiv podgoričke Budućnosti i pobjedio je oba puta.

"Igrali smo u Beogradu i Podgorici na sličan način. Vodili smo u Beogradu, oni su se vraćali, ali smo mi na kraju prelomili. Nešto je drugačije bilo u Podgorici kada smo napravili veliku razliku u prvoj deonici, ali je finiš ponovo bio neizvestan. Najvažnija je želja, motivacija, a naravno i mali detalji koji su ključni u ovakvim utakmicama. Plej-of je takav da moraš da dođeš do dve pobede, a prva utakmica je ključna", zaključio je Obradović.

(B92)