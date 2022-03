Obradović pred Budućnost: Utakmica koja dosta odlučuje

​Trener košarkasa Partizan Željko Obradović rekao je da očekuje težak meč protiv Budućnosti u ABA ligi.

Košarkaši Budućnosti i Partizana u nedjelju od 19 sati u Podgorici igraju derbi 22. kola regionalne ABA lige.

Crno-beli ovaj duel dočekuju sa skorom 17-3, dok su Podgoričani na učinku od 14 pobjeda i četiri poraza, uz dvije utakmice manje.

"Igramo protiv iskusnog i kvalitetnog tima. To je utakmica koja dosta toga može da odluči. Oni su u stanju da odigraju veoma dobro, to su pokazali u toku cele sezone. Tako su igrali i protiv nas u Beogradu, bilo je neizvesno do same završince. Očekuje nas teška utakmica", rekao je Obradović za TV Partizan.

Kapiten Rade Zagorac ističe da će hrabrost i koncentracija biti ključni za eventualnu pobjedu u Podgorici, gdje su beogradski crno-beli posljednji put slavili u sezoni 2013/14.

"To je svojevrsan derbi ABA lige. Neću da kažem da je rivalstvo između nas onakvo kakvo imamo sa Zvezdom, ali je veoma živopisno, uvek su kvalitetne utakmice. Budućnost je napravila dobar tim, sa dobrim trenerom. To je utakmica koja može da nam mnogo da nam donese, ali i da nam oduzme, ako ne budemo na nivou na kome želimo. Hrabrost, odlučnost i koncentracija biće potrebni za pobedu u Podgorici", rekao je Zagorac, prenosi B92.