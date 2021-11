Pala i Mladost: Borac nastavio da gazi u ABA ligi 2

Košarkaši Borca nastavili su da gaze u ABA ligi 2 u kojoj su jedina ekipa bez poraza.

Banjalučani su sinoć u Osijeku (domaćin drugog balona) upisali četvrtu vezanu pobjedu nakon što su savladali zemunsku Mladost sa 92:87.

Bilo je to još jedno sjajno izdanje čete Dragana Nikolića koja igra sjajnu košarku ove sezone. Crveno-plavi su odigrali fenomenalno prvo poluvrijeme u kojem su imali plus 21 (64:43). Ipak, Mladost je do kraja uspjela da istopi veliku prednost, došla je na minus 3 (86:89), ali na kraju je ipak pobjeda zaluženo pripala Borcu.

Fenomenalnu utakmicu odigrao je Draško Knežević sa 27 poena uključujući jednu dalekometnu trojku koja je možda i prelomila utakmicu. Dvocifreni su bili Dionte Boldvin (13), Đorđe Pažin (11) i Aljoša Janković (10). Na drugoj strani Otis Livingston je postigao 31 poen.