Pešić: Nisam lud da ne računam na strance, računam na sve

​Selektor košarkaške reperzentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je da od stranaca u reprezentaciji ne treba bježati ukoliko se želi vrhunski rezultatina velikim takmičenjima.

"Poslednjih nekoliko godina, 10 ili 11 Amerikanaca dobilo je srpske pasoše. Neki nisu upošte u Srbiji, neki su vrlo važni igrači ili u Partizanu ili u Crvenoj zvezdi ili su bili. Pa nisam lud da ne računam, ja moram da računam ne sve. Naši potencijali su se smanjili. Mi imamo talenata, ali ne kao što je to nekada bilo u bivšoj Jugoslaviji, ali popularnost se povećala. Zanimljivo, potencijali nam se smanjuju, a popularnost košarke se povečava iz dana u dan. I ta popularnost košarke traži isto vrhunske rezultate. Moramo da okrenemo svim potencijalima koje imamo, a računaćemo i na igrače koji su u međuvremenu dobili srpske pasoše. Da ne igraju samo za Zvezdu ili Partizan već da se eventulano izbore da igraju i za reprezentaciju Srbije", rekao je Pešić gostujući na TV Tanjug.

Dvije decenije je prošlo od posljednjeg zlata državnog tima, a košarkaši su to uspjeli 2002. godine na Mundobasketu u Indijanapolisu kada je upravo Pešić bio selektor.

Pešić je upitan da li Srbija ove godine može do titule prvaka Evrope, koju je posljednji put osvojila u Turskoj 2001. godine.

"Ako nemaš snove, šta onda? Onda nemaš ništa. Ako nemaš ciljeve, onda nemaš praktično ništa. Naši snovi i ciljevi su u sportu pokretačka snaga. Tako da to je uvek u glavi. U mojoj svakodnevno. U glavamo igrača u ovom trenutku ne, ali staviće im trener to u glavu na vreme", istakao je selektor.

O eventualnom nastupu u reprezentaciji srpskih košarkaša koji igraju u NBA ligi, na predstojećem Evrobasketu u septembru, Pešić nije imao mnogo toga novog da kaže.

"Sa svima imamo kontakte. I sa NBA igračima, sa Jokićem i sa Bjelicom i sa Pokuševskim. Imamo kontakte i sa našim igračima koji su na koledžima, naravno i sa ovima u Evropi. To je sada jedna aktivnost, čekamo da se završi ovaj prozor i nakon toga ću početi da ih treniram posetama", poručio je Pešić.

Pešić se dotakao i uređenja domaćeg klupskog takmičenja, koje je oštro kritikovao.

"Mi imamo vrlo loš sistem takmičenja. Mi svi pričamo i zavaravamo se. Pričamo o sistemu takmičenja na nivou Evrope, to nam je nekako najlakše da druge osuđujemo, ali ne gledamo tamo gde je ništa, šta mi možemo da uradimo. Naš sistem takmičenja na nivo Srbije po mom mišljenu je katastrofalan. Koliko sam ovde, ne postoji nijedan intrevju da nisam rekao nešto o sistemu takmičenja. Čekam da me zovnu ovi koji su zaduženi i da im to kažem, ali vrlo je interesantno da me niko ne zove. Izgleda su svi sretni da ništa ne menjaju. Košarkaška liga Srbije, ona mora drugačije da bude organizovana, da se pruži šansa pre svega mladim ljudima, mladim talentima, da mogu svoj potencijal dalje da razvijaju. Evo poruka još jedanput, valjda će se javiti ovih dana", zaklučio je Pešić.