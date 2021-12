Pobjeda košarkaša Zvezde protiv Cibone

BEOGRAD - Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su večeras Cibonu 86:72 u 10. kolu ABA lige u hali "Aleksandar Nikolić".

Zvezda je poslije velike borbe slomila otpor gostiju iz Zagreba i došla je do devetog trijumfa u regionalnom takmičenju, dok Cibona poslije ovog kola ima po pet poraza i pobijeda.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Kalinić sa 15 poena, Ostin Holins je dodao 13, Nikola Ivanović je ubacio jedan poen više, dok je Ognjen Dobrić stao na12 koševa.

U timu Cibone najbolju rolu imao je Roko Prkačin sa 16 poena i četiri skoka.

Zvezda je odlično počela meč serijom 5:0 i više od četri minuta nije dozvolila rivalu da postigne koš.

Dugo se Cibona mučila da pronađe put do obruča, ali kada je to učinila ušla je u seriju od poena i povela 12:8, a do kraja dionice zadržala je prednost i u drugih 10 minuta ušla je rezultatom 17:15.

Domaćini su odmah na početku druge četvrtine vratili meč u egal, a ubrzo je uslijedila serije od 14:0 kojom su crvenoo-beli potpuno preuzeli kontrolu meča i došli na dvocifrenu razliku (32:21). Izabranici Vladimira Jovanovića uspjeli su da se konsoliduju u finišu poluvremena, ali je Zvezda na odmor otišla sa viškom od devet poena.

Nakon pauze gosti iz Zagreba brzo su istopili prednost rivala i prišli na 43:40, ali je Zvezda ponovo ubacila svoj mod, odbila je nalet rivala i došla do plus 12. Nije se Cibona predavala, pokušavala je što više da smanji razliku, ali sve što je uspjela jeste da u posljednjih minuta uđe sa minusom devet poena (63:54).

Sredinom odlučujućeg perioda Zvezda išla je na 16 poena prednost i djelovalo je da su izabranici Dejana Radonjića konačno prelomili meč, ali je Cibona i dalje prijetila i smanjivala razliku. Na kraju je ta dvocifrena razlika bila nedostižna za gostujuću ekipu i Zvezda je slavila sa 86:72.

Meč između košarkaša Zvezde i Cibone počeo je minutom ćutanja za Stevana Jelovca, koji je juče preminuo u 32. godini od posljedica moždanog udara.